В Ухте за семь дней наказали за тонировку более сотни водителей

Всего за семь дней сотрудники полиции привлекли к административке 103 автомобилиста. Семнадцать из них остановили и потребовали снять тонировку на месте.

По правилам светопропускание лобовых стекол машины должно быть не менее 75%, а окон передних дверей — 70%. За нарушение этих правил грозит административный штраф в размере 500 рублей. Если водитель не уберет тонировку и его поймают во второй раз, то ему грозит арест на 15 суток или штраф в размере 4000 тысяч рублей. Также нарушителю могут дать обязательные работы до 120 часов.