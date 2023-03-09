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Главный врач одной из поликлиник Коми предостережение от прокуратуры

Главный врач одной из поликлиник Коми предостережение от прокуратуры

Сосногорская прокуратура проверила информацию об оказании медицинской помощи взрослым и детям, а также наличие нужного количества медицинских кадров. В первую очередь это коснулось врачей-педиатров и узких специалистов в Сосногосрской районной больнице и Нижнеодесской больнице.

В ходе проверки установили, что несмотря на нормативы в Нижнеодесской больнице отсутствует детский хирург, а в сосногосркой больниц – врач-кардиолог, врач ультразвуковой диагностики и врач-терапевт.

Прокуратура внесла главврачу представление на устранение всех нарушений закона. 

Также в отношении медучреждения возбудили административное дело за осуществление деятельности с грубым нарушением требований и условий предусмотренных лицензией, если последнее обязательно. Дело передано в сосногорский городской суд.
 

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