Участникам СВО отменят пени за долги за коммунальные услуги

Всем участникам специальной военной операции, в том числе мобилизованным и добровольцам, а также их семьям отменят долг за своевременную неуплату жилищно-коммунальных услуг. Такой законопроект поддержало правительство России, при условии учета возможных расходов федерального и региональных бюджетов. Об этом сообщили “Известия”.

Такой документ внесли в Госдуму в ноябре 2022 года, а в феврале этого года его приняли в первом чтении.