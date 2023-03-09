Участникам СВО отменят пени за долги за коммунальные услуги

Всем участникам специальной военной операции, в том числе мобилизованным и добровольцам, а также их семьям отменят долг за своевременную неуплату жилищно-коммунальных услуг. Такой законопроект поддержало правительство России, при условии учета возможных расходов федерального и региональных бюджетов. Об этом сообщили “Известия”.
Такой документ внесли в Госдуму в ноябре 2022 года, а в феврале этого года его приняли в первом чтении.
Как рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, такие штрафы могут усложнить жизнь участникам СВО и их семьям. Штрафы не будут начисляться после получения статуса участника боевых действий, а именно – с момента заключения контракта.