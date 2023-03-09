В одной из районных больниц Коми появится аэролодка за 5,5 миллионов рублей

Ранее на портале госзакупок появилась информация о старте аукциона по приобретению аэролодки. Начальная стоимость спецтранспорта была оценена в 55,7 миллионов рублей за счет субсидирующих средств из регионального бюджета.

По результатам рассмотрения заявок комиссия признала соответствующими условиям конкурса документы только одного из участников. Он предложил выполнить контракт за 5,5 миллионов рублей. Сам транспорт должен иметь два двигателя для перемещения по воде, снегу и льду. Его максимальная грузоподъемность составит не менее 1,5 тонны, а скорость на воде составит более 100 км/ч. На снегу и льду – 130 км/ч. В спецтранспорте должно быть не менее шести посадочных мест.