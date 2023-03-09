В Коми определили лучших следователей

Как сообщает следственное управление СК по Коми, вуктыльские следователи победили в номинации “Лучший следственный отдел по району”. С января 2021 года этот отдел возглавил Александр Ложкин. Он работает в следственных органах с 2011 года, а до назначения на должность руководителя прошел все этапы карьерного роста, побывав старшим следователем, следователем по особо важным делам и замруководителем отдела. Ранее его признавали лучшим следователем региона.

Александр считает, что следователь должен обладать правильным чувством справедливости и уметь нестандартно мыслить. Сам он проявляет эти качества в своей ежедневной работе и требует такого же от подчиненных.

Также в отделе служит старший следователь Людмила Сафронова. Она работает в органах с 2012 года. В ее карьере был случай, когда ради достижения цели пришлось преодолевать страх высоты.