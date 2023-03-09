Овнам помогут друзья, а Весы запланируют будущее: гороскоп на 9 марта

Овен Сегодня Овнам стоит не рассчитывать на удачу, но если они приложат усилия, то можно достигнуть многого. Дел будет сегодня не мало, а значит можно попросить помощи и у друзей – они обязательно помогут.

Телец

Этот день у Телецов многообещающий. Им удастся много из того, с чем не справились другие. Они уверены в своих силах и уверенность эта не лишена оснований. Также возможно вы победить сегодня своего давнего врага.

Близнецы



Спокойный и довольно приятный день. Все идет как идет, и вас это, в общем-то, вполне устраивает. Сегодня не всегда легко найти общий язык с близкими, но и серьезных конфликтов не возникает.

Рак

Сегодня Ракам везет во многих делах, в том числе и в тех, за которые вы беретесь с сомнением – звезды будут на вашей стороне, и кто-нибудь наверняка придет на помощь там, где вам не хватит собственного профессионализма, знаний и опыта.

Лев

Львам придется приложить много усилий, чтобы выполнить то, что запланировано на сегодня. Могут также возникнуть разногласия с близкими – старайтесь ладить со старшими родственниками.

Дева

День у Девы будет насыщенный и плодотворный. Не со всеми они смогут справиться проблемами, поэтому подумайте заранее от кого вы можете попросить помощи. Порой трудно будет договориться с близкими.

Весы

День больше подходит для размышлений, чем для активных действий. Можно подвести какие-то итоги, проанализировать свои поступки и их последствия. После этого неторопливо переходите к планам на будущее.

Скорпион

Сегодня Скорпионы способны сжать зубы, проявить чудеса терпения и настойчивости, чтобы добиться тех результатов, которых ждут от них окружающие, но сил это потребует немалых. Сегодня их отличает незаурядная целеустремленность.

Стрелец

Деловые переговоры Стрельцов сегодня проходят наилучшим образом, удается найти надежных помощников и союзников. Возрастают профессиональные нагрузки, но награда за проделанную работу не заставит себя ждать.

Козерог

День пройдет у Козерогов плодотворно, что принесет множество успехов. Многие Козероги пересмотрят свои отношения с любимым человеком, захотят по-новому расставить акценты в них.

Водолей

У Водолеев есть сегодня шанс навести порядок в делах, разобраться с накопившимися проблемами, выйти победителем из борьбы с недоброжелателями. Не желательно в этот день обсуждать с близкими сложные и важные вопросы.

Рыбы