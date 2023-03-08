Пассажирка поезда Москва-Воркута напала с бутылкой на тренера по карате

Пассажирка поезда Москва-Воркута напала на тренера по карате, который сопровождал команду спортсменов.

Как сообщают "ИЗВЕСТИЯ", все произошло 6 марта. Конфликт между 50-летней женщиной и 32-летним тренером завязался из-за детей, которых он сопровождал. Женщину возмутило поведение юных спортсменов, которые громко говорили, бегали и играли. В какой-то момент терпение женщины лопнуло, и она стукнула сопровождающего детей тренера бутылкой с водой, оцарапав ему лицо.