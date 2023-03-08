Штормовое предупреждение объявили в девяти районах Коми

В девяти муниципалитетах Коми объявили штормовое предупреждение на 9 марта.

Непогода начнется в шесть утра. В южных районах местами ожидаются снег, мокрый снег и крупа. Временами видимость ухудшится до 500-1000 метров. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 7-12 м/с. При этом порывы будут достигать 15-17 м/с.