Штормовое предупреждение объявили в девяти районах Коми

В девяти муниципалитетах Коми объявили штормовое предупреждение на 9 марта.
Непогода начнется в шесть утра. В южных районах местами ожидаются снег, мокрый снег и крупа. Временами видимость ухудшится до 500-1000 метров. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 7-12 м/с. При этом порывы будут достигать 15-17 м/с.
Также в регионе ожидается метель. Действовать штормовое предупреждение будет 12 часов в Сыктывкаре и еще восьми районах: Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Корткеросском и Усть-Вымском.