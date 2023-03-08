Выяснилось, на какие пособия в Коми могут рассчитывать беременные женщины и матери

C 1 января 2023 года в России назначается единое пособие на детей и беременных женщин. Оператором выплаты является Социальный фонд РФ. Однако это не единственная мера поддержки семей, которую реализует фонд. Сейчас в его ведении находится целый комплекс выплат, положенных родителям: от беременности женщины до исполнения ребенку 17 лет. Подробнее об этом в интервью порталу "Про Город" рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Республике Коми Антон Хозяинов. Единое пособие

С января Социальный фонд назначает единое пособие. Напомните, пожалуйста, основные условия его назначения.

– Единое пособие назначается беременным женщинам и семьям, имеющим детей в возрасте до 17 лет. При рассмотрении заявления применяется принцип комплексной оценки нуждаемости. Как происходит оценка нуждаемости? Во-первых, оценивается доход семьи: он не должен быть больше размера регионального прожиточного минимума на душу населения. В доход семьи при этом включаются заработная плата, пенсии, некоторые пособия, доходы от вкладов и так далее. Во-вторых, оценивается имущественное положение семьи: есть требования по количеству и площади недвижимого имущества, по количеству автомобилей и других транспортных средств.

Семьям, которые ранее получали какие-либо пособия на детей, нужно переоформляться на единое пособие?

– Семьи с детьми, рожденными до 1 января 2023 года, могут выбрать: получать выплаты по старым правилам или перейти на единое пособие. Так, если речь идет о выплатах на первого, третьего и последующего ребенка до 3 лет, то семья может получать их вплоть до достижения ребенком 3 лет. Если речь о пособиях на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, то родители могут получать пособия до окончания выплатного периода (он указан в решении), а затем подать заявление на единое пособие.

Родителям детей, рожденных после 1 января 2023 года, назначается только единое пособие.

Как рассчитывается размер единого пособия?

– В зависимости от доходов семьи размер единого пособия на детей составит 50, 75 или 100 % прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания - с учетом деления региона на северную и южную климатическую зоны. Пособие для беременной женщины – 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения – также с учетом деления на климатические зоны.

Будущим мамам

Какие пособия, помимо единого, предусмотрены для беременных женщин?

– Социальный фонд выплачивает женщинам пособие по беременности и родам. Для его оформления работающим женщинам нужно обратиться к своему работодателю, неработающим – в клиентскую службу СФР или МФЦ «Мои документы». Сразу после рождения малыша можно подать заявление на единовременное пособие при рождении ребенка. Его размер на сегодня составляет 22909 рублей. В Республике Коми на эту сумму начисляется районный коэффициент. Например, в Сыктывкаре он равен 1,2.

Для родителей малышей

Назначается ли сейчас пособие по уходу за ребенком до полутора лет? Или его тоже заменило единое пособие?

– Здесь стоит разделить родителей на работающих и неработающих. Для работающих родителей ничего не изменилось. Пособие до полутора лет они могут получать независимо от того, назначено единое пособие или нет. С 1 февраля 2023 года размер выплаты для работающих родителей составляет от 8591 руб. (плюс районный коэффициент) до 33282 руб. Что касается неработающих родителей, имеющих право как на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, так и на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие), то им предоставлено право выбора получения пособия по одному из оснований. Важно: для семей, в которых ребенок родился после 1 января 2023 года, пособие до полутора лет назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи – по правилам единого пособия. Размер выплаты - 8591 руб. плюс районный коэффициент. Обращаю внимание, что если неработающие родители уволены с ликвидированного предприятия, то родители приравниваются к застрахованным гражданам и имеют право на два пособия – пособие до полутора лет и на единое пособие.

Выплаты из материнского капитала

С этого года изменились правила выплаты из материнского капитала. Каковы основные новшества?

– Главное изменение: ежемесячную выплату из материнского капитала теперь можно получать на любого ребенка в семье или на нескольких детей одновременно в возрасте до трех лет. Важное условие: на этого ребенка семья не получает выплаты от 0 до 3 лет на первого, третьего и последующего ребенка. При этом допускается одновременное получение выплаты из материнского капитала и единого пособия на одного и того же ребенка. Кроме того, но новым правилам, при определении права на выплату и размера выплаты учитываются величины прожиточного минимума, установленные для северной и южной природно-климатических зон Республики Коми. Ранее учитывались величины прожиточных минимумов в целом по региону.

Южная зона Республики Коми Северная зона Республики Коми Ежемесячная выплата из материнского капитала 16383 20816 Ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет 16383 20816 Единое пособие на детей 50% - 8191 75% - 12287 100% - 16383 50% - 10408 75% - 15612 100% - 20816 Единое пособие беременным женщинам 50% - 8946 75% - 13419 100% - 17892 50% - 11068 75% - 16602 100% - 22137

Размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям с 01.02.2023