Выяснилось, сколько хочет зарабатывать большинство женщин в Коми

Аналитики hh.ru сообщают, что каждая четвертая соискательница Коми претендует на зарплату не менее 55 000 рублей. Каждая десятая была бы не прочь зарабатывать до 75 тысяч рублей. А на зарплату до 95 тысяч рублей рассчитывают всего 3% соискательниц Коми.

Согласно статистике чаще всего женщины ищут работу в должности администратора (10%), менеджера по работе с клиентами (10%) и продавца-консультанта (10%). При этом женщины Коми также интересуются также такими профессиями как тестировщик, курьер, инженер ПТО, программист, диспетчер, дата-саентист, геолог, полицейский, охранник, разнорабочий, маляр, машинист, метролог, маляр, бортпроводник, оператор станков, прораб, слесарь и другие.