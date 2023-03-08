У Раков все наладится, Девам придется действовать: гороскоп на 8 марта

Овны Энергия убывающей Луны побуждает вас задуматься над уроками прошлого, собственным опытом. Порассуждайте о том, как влияет на вас этот багаж, есть ли от него польза, не тянет ли он вас на дно негативными воспоминаниями. Сейчас самое время отпустить якоря прошлого — пусть тонут. Займитесь собой, освободите место для новых впечатлений. Лучшее слово, которое вам стоит использовать, как совет — расхламление. Расхламляйте дом, голову, сердце. Найдите здоровый способ избавиться от застойных эмоций, сказав спасибо за приобретенную мудрость. Не сомневайтесь, лучшее еще впереди.

Тельцы

Становится ли путешествие легче с каждым шагом на пути к глобальной цели? Едва ли. Ковать собственное счастье тяжело, но возможно. И необходимо. Что становится действительно лучше со временем, так это ваша реакция на триггеры. Ваша способность оставаться сосредоточенными посреди самой страшной бури. Иногда лучшим выбором в эпицентре урагана становится отсутствие сопротивления. Переждите в укрытии, не пытайтесь бороться со стихией. Порой необходимо сдаться самой жизни и поверить, что все происходит для вашего высшего и величайшего блага, несмотря на то, как все выглядит в данный момент.

Близнецы

Нужно ли вам работать все время, чтобы чувствовать себя хорошо? Обесцениваете ли вы себя? Ругаете ли вы себя за отдых и упущенные возможности? Есть о чем подумать, потягивая свой утренний латте. Если вы вспомните, что самооценка не определяется продуктивностью — сделаете первый шаг в нужном направлении. Это поможет сделать паузу, навести порядок в списке дел и оценить «предложения» судьбы в данный момент. И еще одно! Осознайте, какими людьми вы себя окружаете, Близнецы. Вы достойны быть в компании тех, кто отвечает взаимностью на вашу любовь, доброту и щедрость.

Раки

Вы умирали многими смертями, Раки, такова судьба, порой посылающая нам тяжкие испытания. Но каждый раз, когда вы оживали, вы приносили в этот мир лишь больше ярких красок и сияния. Долгожданное наступление весны пробуждает в вас это воспоминание. Воспоминание, что вы волшебники. Алхимики, наделенные способностью превращать тьму в золото. Итак, прыгайте обратно в поток творческого сознания. Начните воплощать радость, творчество и игру, распространяя их положительные эмоции, как конфетти. С этого момента все начнет налаживаться.

Львы

Вы меньше заинтересованы в предсказании будущего, чем в его создании. И это одно из ваших лучших качеств, Львы. В этот день Вселенная напоминает, что вы на самом деле являетесь творцом своей реальности, именно ваши мысли, слова и намерения ткут гобелен вашей жизни. Более того, вы признаете свое влияние и размышляете о том, как можете использовать свою силу для высшего и величайшего блага. Не только своего, но и окружающих людей. Весь мир в ваших руках, и вы только начинаете!

Девы

Просто напоминание: если вы хотите двигаться вперед, Девы, придется шевелиться. Не просто действовать, а быть настойчивыми и даже немного сумасшедшими. Итак, запишитесь на этот курс, поработайте над отложенным в долгий ящик проектом, обновите свое резюме. Приложите сознательные усилия, чтобы заявить о себе и связаться с потенциальными работодателями. В то же время позвольте близким быть в курсе того, что вы ищете. Их контакты могут пригодиться. Мир полон возможностей, но хвататься за них — только наша работа.

Весы

Может быть, это не должно было сработать так, как вы себе представляли. Может быть, это должно было пробудить вас и преподать урок для души. Подумайте, действительно ли вы проиграли? Или получили импульс для новых побед? Пришло время полностью отпустить неуверенность и принять как факт — Вселенная прикроет вашу спину, она организует много чудес от вашего имени, Весы. На чем следует сосредоточиться в ближайшие дни: сменить настроение слова «одиночество», можно заменить и все слово, например на «самостоятельность». И подпитать себя, пополнить свои резервы.

Скорпионы

Рост — это не прямая линия. Часто развитие происходит по спирали. Мы оказываемся в одной и той же точке снова и снова. Что каждый раз отличается, так это наш взгляд на данную ситуацию. На этой неделе звезды призывают Скорпионов сделать паузу и понаблюдать за траекторией своей жизни. Вспомните, что принесло вам радость, и что увело от вашего истинного призвания. Вселенная дарует вам возможность выровняться со своим истинным путем и целью. Принимайте мудрые решения.

Стрельцы

Сегодня вы находитесь в состоянии трепета и удивления. Вы радуетесь всему, что есть в вашей жизни и предвкушаете счастье разгадывания новых тайн вашей Вселенной. Ваша внутренняя радиочастота настроена на благодарность, и это делает вас магнитом для чудес. Позвольте себе быть очарованным самой жизнью — тогда вы и начнете получать бесконечные благословения судьбы. Поверьте, небо и звезды мечтают о вашем счастье не меньше вас самих, весь мир ждет момента, чтобы исполнить ваши сокровенные желания.

Козероги

Столько всего изменилось, Козероги! Столько всего изменилось за эти несколько месяцев! Вместо попыток осмыслить прошлое или подготовиться к будущему, вернитесь к настоящему. Вернитесь в вечное сейчас. Настоящий момент — это место сосредоточения магии. Итак, наблюдайте за сладкими эликсирами, которые льются сейчас в вашу чашу. Это время объединения с близкими людьми, родственными душами и празднования наступления весны. Лучшее еще впереди, ваша задача — как следует подготовиться.

Водолеи

Что для вас значит бегство от действительности, Водолеи? От кого и от чего вы бежите? Некоторые люди полагаются на новые впечатления, чтобы заглушить старую боль и то, что они больше не желают чувствовать. Другие погружаются в работу, обязанности и ответственность. Сегодня как никогда важно сделать паузу и понаблюдать за нездоровыми механизмами выживания, которые вошли в привычку. Перемены необходимы, но осознанные. Что бы вы посоветовали сделать своему лучшему другу, если бы он оказался в такой же ситуации? Посоветуйте наконец себе.

Рыбы