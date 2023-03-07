В центре спасения медвежат-сирот рассказали, как растут косолапые из Коми

Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области рассказали, как живут их звери. Напомним, в январе 2023 года из в лесах Коми республики рабочие на местах лесозаготовки нашли троих медвежат. Их мама испугалась шума техники и убежала в лес. Мишек почти сразу отдали в руки волонтерам центра спасения. Им даже дали имена: Ворчун, Толстун и Солнышко.

К несчастью, не все животные выживают в руках волонтеров. В феврале Солнышко умерла. Все началось с того, что медвежонок перестал есть.

Специалисты сообщают, что сейчас у них режутся клыки, из-за чего они стали капризными. Волонтеры отмечают, что медвежата плохо набирают вес. Ворчун весит 2, 430 килограммов, Толстун – 2, 590 килограммов.