Семьи из Коми чаще всего тратят маткапитал на улучшения жилья

В Коми более 80 тысяч семей получили материнский капитал. Социальный фонд России выдает молодым родителям документ в беззаявительном порядке. Получается, что как только мама родила ребенка — ей сразу в личный кабинет на портале Госуслуги оформляется сертификат.

Семьи из Коми чаще всего используют маткапитал для улучшения жилья и оплаты обучения детей. Еще родители используют эту выплату для того, чтобы их ребенок прошел социальную адаптацию.

Чтобы получить маткапитал на обучение ребенка нужно подать заявление через госуслуги или в МФЦ.