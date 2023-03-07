В Коми выдали паспорта еще нескольким уроженцам ЛНР и ДНР

В Воркуте вручили паспорта прибывшим людям из ДНР и ЛНР.

В отделе по вопросам миграции ОМВД России Заполярья состоялась торжественная церемония, где жители ЛНР и ДНР приняли присягу на верность России. А также они поклялись соблюдать все законы страны, уважать культуру, традиции и историю государства.