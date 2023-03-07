23-летний сыктывкарец отсидел за сбыт наркотиков и снова начал этим заниматься

23-летний житель Сыктывкара отсидел за сбыт наркотиков, но снова повернул не на ту дорожку.
Юноша пытался продать партию синтетических наркотических веществ.
Известно, что житель столицы Коми уже привлекался за торговлю наркотиками. В июне 2022 года, сразу после освобождения из тюрьмы мужчина снова начал строить “карьеру” наркоторговца.
В декабре 2022 года 23-летний юноша хотел продать партию синтетических наркотиков. Их вес составлял 86 грамм. Его задержали сотрудники полиции.
Сыктывкаре признал свою вину. Уголовное дело направлено в городской суд.