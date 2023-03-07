Житель Калининградской области “развел” сыктывкарца на 122 тысячи рублей. Мужчину обвиняют в обмане пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.
В январе 2022 года житель Калининградской области якобы торговал деталями для машин. Он переписывался с несколькими людьми, в том числе и с сыктывкарцем. Злоумышленник уверял, что все запчасти у него имеются. Его “клиенты” переводили ему деньги, но товар так и не получали. Так “торговец воздухом” заработал незаконным путем почти 292 тысячи рублей.
Самую большую сумму денег ему перевел сыктывкарец. Он “подарил” жителю Калининградской области 122 тысяч рублей.
Деньги сыктывкарцу не вернули. Уголовное дело направлено в суд.
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