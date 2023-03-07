Житель Калининградской области “развел” сыктывкарца на 122 тысячи рублей. Мужчину обвиняют в обмане пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

В январе 2022 года житель Калининградской области якобы торговал деталями для машин. Он переписывался с несколькими людьми, в том числе и с сыктывкарцем. Злоумышленник уверял, что все запчасти у него имеются. Его “клиенты” переводили ему деньги, но товар так и не получали. Так “торговец воздухом” заработал незаконным путем почти 292 тысячи рублей.