Женщины Коми тратят на уход за собой не больше трех часов в день

Женщины Коми тратят на уход за собой всего два часа. Об этом сообщает Комистат.
В регионе на начало 2022 года проживало 394 тысячи женщин, это 54% от всего населения.
Комистат смог посчитать сколько времени и денег женская половина населения республики тратит на свою красоту. Личная гигиена и уход занимают у них не больше трех часов, или 12% суточного времени.
Женщины на 2022 год расходовали на себя всего две тысячи рублей в месяц. Это 3% от их зарплаты. За 2022 год среднестатистическая женщина потратила на себя 25 тысяч рублей.
Если в этот список включить занятия спортом и массаж, то затраты увеличатся в три раза.
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