Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Женщины Коми тратят на уход за собой не больше трех часов в день

Женщины Коми тратят на уход за собой не больше трех часов в деньФото "Про Город Сыктывкар"

Женщины Коми тратят на уход за собой всего два часа. Об этом сообщает Комистат.

В регионе на начало 2022 года проживало 394 тысячи женщин, это 54% от всего населения.

Комистат смог посчитать сколько времени и денег женская половина населения республики тратит на свою красоту. Личная гигиена и уход занимают у них не больше трех часов, или 12% суточного времени. 

Женщины на 2022 год расходовали на себя всего две тысячи рублей в месяц. Это 3% от их зарплаты. За 2022 год среднестатистическая женщина потратила на себя 25 тысяч рублей. 

Если в этот список включить занятия спортом и массаж, то затраты увеличатся в три раза. 

Еще больше новостей читайте в нашем телеграм-канале.

...

  • 0

Популярное

Последние новости