"Простоят три недели": сыктывкарский флорист рассказала, как сохранить букет после 8 Марта

“У нас очень лояльные клиенты, редко бывают неприятные случаи, скандалы и ссоры. Чего-то такого вопиющего не было. Неприятные моменты чаще всего происходят на этапе транспортировки букетов. Флористы не выращивают цветы и не отвечают за то, как поведет себя цветок. У нас был случай: заказали цветы в больницу. Естественно, за тем, как передавали этот букет, не следили. В итоге все переломалось. Но это было не по нашей вине. Просто там никто за этими цветами не следил. Получатель был расстроен. Но мы потом извинились и сделали новый букет за наш счет. Даже если к нам приходит какой-то вредный клиент, то мы всегда идем навстречу. Жуткие хамы есть везде, на них надо реагировать с пониманием. Вопиющих случаев не было. Я к таким вещам нормально отношусь. Просто улыбаюсь и машу”.