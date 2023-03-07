"Простоят три недели": сыктывкарский флорист рассказала, как сохранить букет после 8 Марта

Цветы — один из самых популярных подарков на 8 Марта. По мнению флориста, мужчины чаще всего покупают букет тюльпанов. Но что делать, если они простояли всего пару дней? Как правильно ухаживать за цветами, чтобы они радовали глаз на протяжении нескольких недель? Об этом журналисту портала “Про Город Сыктывкар” рассказала флорист Ксения Геворгян.
Какие цветы могут простоять дольше всего?
“Любой цветок простоит довольно долго, если за ним правильно ухаживать. Самые стойкие растения: гипсофилы, сухоцветы, статица, хамелациум. Сухоцветы самый оптимальный вариант. Они высыхают и могут стоять без воды очень долго. Еще очень долго стоят гвоздики, филлантус — они могут простоять до двух-трех недель, лизиантус — похожи на розы, очень красивые, ранункулюсы, они раскрывается потрясающе. Для наполнения букета можно выбрать эвкалипт, ветку фисташкового дерева, лимониум”.
Как правильно ухаживать за букетом цветов?
“Самое важное не ставить цветы на сквозняке или вблизи батареи. Ножки надо подрезать: если трубчатые цветы, то надо делать прямой срез, а у всех остальных растений срезается под углом. Вода в вазе должна быть холодной. Многие не снимают упаковку от букета. Это сильно вредит цветам: снятие упаковки поможет качественнее подрезать цветы. Также в связке листья цветов начинают гнить. Но если вам в магазине сказали, что цветы только пришли и надо, чтобы они постояли в упаковке, то лучше сначала поставить в вазу так, но потом упаковку снять. Важно наливать в вазу достаточное количество воды. Ее не должно быть мало. И обязательно, чтобы в воде не плавали листья”.
Правда ли, что розы стоят меньше всех?
“Это все зависит от сорта. Есть гораздо менее стойкие цветы, чем розы. Например, ирисы стоят всего два дня. Их нужно подрезать наискосок. Вода должна быть холодной. Еще можно добавить немного хлорки в воду. Они это любят. Еще ваза должна быть чистая”.
Что делать, если букет завял?
“Люди не могут контролировать то, как себя поведет цветок. Растения живут сами по себе. Если им суждено отстоять день, то они столько и простоят. Бывает такое, что вам подарили розу и через пару часов она завяла. Можно набрать в ванну воду и поместить цветок туда: она напьется и будет стоять. А если это букет роз, то сперва мы кладем все цветы на газетку, обильно опрыскиваем листья, только не бутоны, и прямо плотно оборачиваем розы в эту газеты и ставим в холодную воду. Но повторюсь, что проконтролировать стойкость букета невозможно. Все зависит от множества факторов. Например, курьер мог снять защитную бумагу на морозе и все — цветы не спасти”.
Какие самые популярные цветы на 8 Марта?
“Какого-то популярного букета на 8 Марта не существует. Самые ходовые цветы это, конечно, тюльпаны. От трех до бесконечного количества. Тюльпаны весенние цветы, символ 8 Марта”.
Как понять, что флорист пытается продать плохие цветы, которые погибнут уже на следующий день?
“Мы никогда не продаем плохие цветы. Если мы видим, что цветок начал вянуть, то мы сперва пытаемся его оживить. Чаще всего плохие растения мы списываем. Если клиент хочет купить букет, где есть цветы с прошлой поставки, то мы всегда предупреждаем его. Гораздо проще списать цветок, чем потом получать жалобы и плохие отзывы. Все приличные салоны так делают”.
На сколько большой ажиотаж перед 8 Марта?
“Покупателей на 8 Марта всегда много. С 1 по 9 марта у флористов очень денежное время. 8 марта — это прямо день цветов, очень много клиентов. Но по сравнению с 2021 годом динамика падает. Это связано с тем, что цветы стали дороже. Последние два года не так, как было раньше, но все равно было много клиентов. Это тяжелое время для флориста. Все салоны нанимают на этот период дополнительный персонал”,
Попадались ли клиенты перед 8 Марта, которые начинали хамить?
“У нас очень лояльные клиенты, редко бывают неприятные случаи, скандалы и ссоры. Чего-то такого вопиющего не было. Неприятные моменты чаще всего происходят на этапе транспортировки букетов. Флористы не выращивают цветы и не отвечают за то, как поведет себя цветок. У нас был случай: заказали цветы в больницу. Естественно, за тем, как передавали этот букет, не следили. В итоге все переломалось. Но это было не по нашей вине. Просто там никто за этими цветами не следил. Получатель был расстроен. Но мы потом извинились и сделали новый букет за наш счет. Даже если к нам приходит какой-то вредный клиент, то мы всегда идем навстречу. Жуткие хамы есть везде, на них надо реагировать с пониманием. Вопиющих случаев не было. Я к таким вещам нормально отношусь. Просто улыбаюсь и машу”.