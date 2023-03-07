Тренер Юлии Ступак прокомментировала ее высказывания на счет развала спорта в Сосногорске

Первый тренер Олимпийской чемпионки Юлии Ступак прокомментировал высказывания спортсменки на счет развала лыжного спорта в Сосногорске. Напомним, Юлия в соцсетях опубликовала пост о том, что развитие лыжного спорта остановилось, после ухода тренеров супругов Ветровых. Также она требовала от мэрии города дать помещение для тренировок детей.

Чемпионка также отметила, что ее первых тренеров вынудили уволиться с работы.

Первый тренер Юлии Ступак Галина Ветрова заявила, что никто с работы их не выгонял, а они ушли по собственному желанию, так как уже пришло время. Отметим, что Александру Ветрову скоро будет 70 лет. Также тренер рассказала, что помещение для занятий детей у них есть.