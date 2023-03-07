В Сыктывкаре может появиться новый сквер с арт-объектом

На улице Морозова может появиться зеленая зона с игровым комплексом и спортивным оборудованием. Такую информацию разместили на сайте мэрии Сыктывкара.

Сквер на Морозова входит в программу “Формирование комфортной городской среды”. В проект благоустройства входит создание зеленой среды с несколькими пешеходными дорожками. Также в сквере появиться арт-объект в виде шишки. Возможно, в проект добавят несколько детских площадок для малышей от трех лет. Основным материалом для объектов будет дерево.