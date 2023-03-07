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В Коми работник заработал травму позвоночника после падения с крана

В Коми работник заработал травму позвоночника после падения с кранаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Трудинспекция подвела итоги расследования тяжелого несчастного случая, который произошел в декабре 2022 года с работником “Сварочно-монтажного треста”.

В тот злополучный день, в районе 10 часов утра, работники пытались автокраном снять трубу с площадки трубовоза. Подсобный рабочий пытался зацепить крюком край трубы, но в конце концов потерял равновесие и упал с платформы спиной на камень, который был на земле. При падении мужчина получил серьезную травму позвоночника.

Как выяснилось позднее, на площадке не было специалиста, который бы разбирался в кранах и контролировал ход работы. 

Этот случай квалифицировали как связанный с производством, подлежащий учету и регистрации в АО “Сверочно-монтажный трест”. В результате расследования были проведены мероприятия для дальнейшего устранения причин несчастного случая. Работодателю выдали предписание на устранение нарушений. 

В отношении виновных лиц сейчас рассматривают вопрос о привлечении к административной ответственности.
 

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