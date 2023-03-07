Клиенты Сбера называют свои вклады именами любимых женщин

В СберБанк Онлайн можно не только открыть вклад или счёт, но и управлять им, используя специальные настройки приложения. Например, есть возможность переименовать вклад, причём часто его называют женскими именами. Очевидно, что свои накопления клиенты банка сберегают для самых близких и любимых людей. А самым популярным женским именем, которым называют клиенты свои вклады, стало имя Настюша.

Встречаются также названия «Не трогать», «Денежный магнит», «Копилка» и «Ипотека». Переименование вклада особенно актуально, если депозитов несколько и цели накопления по ним разные — так вы не запутаетесь в них.