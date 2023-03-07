В 2022 году клиенты Сбера направили на благотворительность 302 млн бонусов от СберСпасибо

302 млн бонусов от СберСпасибо жители России перевели в благотворительные фонды в 2022 году. Такие переводы совершило 450 тыс. человек.

Что удалось сделать благодаря этому:

Екатерина Звонова, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

Мы поддерживаем добрые инициативы наших клиентов. Сейчас с нами сотрудничает восемь благотворительных фондов, проверенных Сбером. Помочь им очень просто: достаточно выбрать один из них в разделе «Благотворительность» на сайте СберСпасибо, в разделе «На добрые дела» приложения СберСпасибо или в приложении СберБанк Онлайн — и перевести бонусы. Или открыть карту «Подари жизнь». Для многих благотворительность уже стала отдельной регулярной статьёй расходов, которую планируют заранее. Мы поддерживаем этот тренд и хотели бы показать, что делать добро может каждый, в том числе используя для таких целей бонусы.