Ветераны из Коми рассказали о своей поездке в зону проведения СВО

Как сообщил мэр Ухты Магомед Османов на своей странице в соцсети, в зону проведения специальной военной операции доставили 13-ую партию гумпомощи. Ее собрали общественники Ухты в рамках единого сбора, а организацией доставки занялся Союз ветеранов Афганской войны и событий в Чечне.
Груз доставляли шесть машин, а его общий вес был около шести тонн. В состав конвоя по доставке гуманитарной помощи также вошли представители ветеранских организаций Ухты и Усинска.
Мэр Ухты отметил, что в первую очередь были доставлены те вещи, в которых остро нуждались бойцы. Как сообщают сами ветераны в своих группах ВКонтакте, поездка выдалась непростой: по пути несколько раз ломались машины и лопались колеса. После таможни организатором пришлось тащить “Соболь” на буксире.