Ветераны из Коми рассказали о своей поездке в зону проведения СВО

Как сообщил мэр Ухты Магомед Османов на своей странице в соцсети, в зону проведения специальной военной операции доставили 13-ую партию гумпомощи. Ее собрали общественники Ухты в рамках единого сбора, а организацией доставки занялся Союз ветеранов Афганской войны и событий в Чечне.

Груз доставляли шесть машин, а его общий вес был около шести тонн. В состав конвоя по доставке гуманитарной помощи также вошли представители ветеранских организаций Ухты и Усинска.