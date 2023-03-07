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Ветераны из Коми рассказали о своей поездке в зону проведения СВО

Ветераны из Коми рассказали о своей поездке в зону проведения СВОСтоп-кадр из видео администрации Ухты

Как сообщил мэр Ухты Магомед Османов на своей странице в соцсети, в зону проведения специальной военной операции доставили 13-ую партию гумпомощи. Ее собрали общественники Ухты в рамках единого сбора, а организацией доставки занялся Союз ветеранов Афганской войны и событий в Чечне.

Груз доставляли шесть машин, а его общий вес был около шести тонн. В состав конвоя по доставке гуманитарной помощи также вошли представители ветеранских организаций Ухты и Усинска.

Мэр Ухты отметил, что в первую очередь были доставлены те вещи, в которых остро нуждались бойцы. Как сообщают сами ветераны в своих группах ВКонтакте, поездка выдалась непростой: по пути несколько раз ломались машины и лопались колеса. После таможни организатором пришлось тащить “Соболь” на буксире.

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