В Коми завершили расследование уголовного дела об организации подпольного казино

Следственный комитет по Коми в Усинске завершил расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которых обвинили в организации казино и проведении азартных игр, сопряженных с извлечением дохода в крупном размере.

Ведомство считает, что в здании на проспекте Геологоразведчиков в Усинске, фигуранты оборудовали помещение таким образом, чтобы проводить там азартные игры и извлекать доход.