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В Коми завершили расследование уголовного дела об организации подпольного казино

В Коми завершили расследование уголовного дела об организации подпольного казинофото МВД по Коми

Следственный комитет по Коми в Усинске завершил расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которых обвинили в организации казино и проведении азартных игр, сопряженных с извлечением дохода в крупном размере.

Ведомство считает, что в здании на проспекте Геологоразведчиков в Усинске, фигуранты оборудовали помещение таким образом, чтобы проводить там азартные игры и извлекать доход.

Незаконную деятельность этого казино смогли пресечь сотрудники МВД и ФСБ. 

Следователи собрали достаточно доказательств о совершении обвиняемыми преступления, для дальнейшей передачи уголовного дела прокурору и последующего направления в суд. Мужчинам может грозить лишение свободы на срок до 4 лет.
 

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