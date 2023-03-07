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Сыктывкарского вора не выпустили из колонии по УДО

Сыктывкарского вора не выпустили из колонии по УДОФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Прокуратура города Сыктывкара проверила законность постановления сыктывкарского горсуда об условно-досрочном освобождении осужденного, отбывающего наказание за совершение краж в ИК-1. 

Ведомство не согласилось с выводами суда и внесла на постановление апелляционное представление. 

Выяснилось, что осужденный, будучи трудоустроенным, не принял мере по возмещению материального ущерба потерпевшему, а также допускал нарушения режимных требований.

Верховный суд Коми согласился с правовой позицией прокуратуры, и отказал осужденному в условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы.
 

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