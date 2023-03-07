Сыктывкарского вора не выпустили из колонии по УДО

Прокуратура города Сыктывкара проверила законность постановления сыктывкарского горсуда об условно-досрочном освобождении осужденного, отбывающего наказание за совершение краж в ИК-1.
Ведомство не согласилось с выводами суда и внесла на постановление апелляционное представление.
Выяснилось, что осужденный, будучи трудоустроенным, не принял мере по возмещению материального ущерба потерпевшему, а также допускал нарушения режимных требований.
Верховный суд Коми согласился с правовой позицией прокуратуры, и отказал осужденному в условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы.