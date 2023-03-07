Мошенники, притворяясь сотрудниками соцфонда, пытаются “разводить” жителей Коми

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Пресс-служба реготделения социального фонда России поделилась о том, какие уловки предпринимают мошенники, чтобы обманывать жителей республики. В случае если жителю Коми звонят, представляясь сотрудником соцфонда, не стоит называть свои персональные данные. Работники ведомства никогда не спрашивают СНИЛС, паспортные данные, номера банковских карт. Если же такую информацию просят предоставить – это мошенники.

Также злоумышленники пытаются “подкупить” в разговоре, сообщая о несуществующей прибавке к пенсии или о перерасчете выплат. Лжеспециалисты рассказывают, что сверяют данные для начисления какого-либо пособия. Социальный фонд рекомендуют прекратить подобный звонок.

Ведомство сообщило, что некоторые мошенники прикрываясь соцфондом, ходят по домам и предлагают услуги по пенсионным вопросам. В общении с такими гостями стоит насторожиться.