Обиженная сыктывкарка исполосовала ножом машину такси и получила судимость

Региональная прокуратура сообщила о том, что Городской суд Сыктывкара рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летней жительницы столицы Коми. Она, будучи в нетрезвом состоянии, исполосовала ножом автомобиль водителя такси.

Как установил суд, ночью 14 мая 2022 года пьяная жительница Сыктывкара пришла к КСЦ “Ренова” для разговора со своей подругой. В следствии разговора, подруга решила уехать и села в машину такси, что разозлило 26-летнюю девушку. В ответ она вытащила из сумки нож и ударила им дважды машину водителя такси. Первым ударом она пробила шину переднего правого колеса, вторым – повредила переднее правое крыло.