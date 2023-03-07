В Сыктывкаре начали разъезжать автобусы с агитирующими надписями

Как рассказали в группе ВКонтакте “Здоров11”, на сыктывкарских автобусах появились слоганы, которые информируют жителей столицы Коми о важности ведения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.

На входе в общественный транспорт на маршрутах №№ 46, 54 и 114 можно увидеть такие надписи: "Перед тем, как зайти, бросай курить – навсегда", "С алкоголем далеко не уедешь", "Не злоупотребляй алкоголем и все двери откроются".