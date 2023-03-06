Ночь с 6 на 7 марта в Коми ожидается аномально холодной

В Коми ожидаются ночные морозы, которые совсем не вписываются в сезон. Об этом рассказала агентству ТАСС начальник отдела ЦГМС по Коми Ольга Козак.

Она сообщила, что в Ухте температура опустится до -30 градусов, а севернее в регионе температура может сохраняться в районе -32…-37 градусов. Пик морозов в марте пройдет в ночь с 6 на 7 число этого месяца. Затем холодную температуру немного смягчит циклон, который принесет снег. На юге Коми появятся осадки смешанного вида. Также на непродолжительное время повысится температура.