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Мужчине из Коми грозит уголовное дело за убийство трех оленей

Мужчине из Коми грозит уголовное дело за убийство трех оленейФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В полицию Усть-Цилемского района поступило заявление от оленеводческого хозяйства о пропаже трех оленей, которые ранее отбились от стада. Ущерб составил 107 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий стало известно, что преступление совершил 29-летний местный житель. Будучи в 12 километрах от Сергеево Щелья, он заметил трех оленей, подстрелил их, и увез туши домой где и разделал.

Следственно-оперативная группа нашла вещественные доказательства: гильзы и останки животных в лесном массиве. Гильзы были от патронов для гладкоствольного ружья мужчины. Также по месту жительства оперативники нашли мешки с мясом.

Дознаватели возбудили уголовное дело по статье кража. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
 

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