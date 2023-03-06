В Сбере выяснили, что женщины заботятся о своей пенсии больше мужчин

Женщины сберегают на пенсию больше мужчин: доля заключённых ими договоров по индивидуальным пенсионным планам (ИПП) за последние 12 месяцев (с 1 марта 2022 года по 1 марта 2023 года) составила 59,7%. Со СберНПФ за год женщины накопили 4,8 млрд рублей, а мужчины — только 2,8 млрд рублей.

Чаще всего россияне откладывают на пенсию ежемесячно, что не зависит от пола: так поступают 76% женщин и 78% мужчин. Используют для этого обычно СберБанк Онлайн. Средняя сумма пополнения ИПП у женщин — 3,5 тыс. рублей, у мужчин — 4,5 тыс. рублей.