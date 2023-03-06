Женщины в Коми рожают максимум один-два раза

Женщины в Коми становятся матерью только один или два раза. Об этом сообщает Комистат.
По данным исследования, среднее число детей у женщин с 15 лет и старше составило целых 1,7 ребенка. В городской местности показатель чуть меньше — 1,6 ребенка. В среднем женщины Коми рожают один-два раза в жизни.
Отметим, что средний возраст жительницы региона 43 года. Треть женщин Коми старше трудоспособного возраста. 78% женского населения проживает в городе. Чуть более половины женщин находятся в браке. 16% никогда не выходили замуж, 18% стали вдовами, 14% официально развелись.
38% женщин вышли замуж повторно. Также 34% впервые вышли замуж после 34 лет.
Единственный источник средств к существованию имеют 82% женщин. Уровень образования женщин превосходит мужчин. Отметим, что несмотря на это, дамам все равно платят гораздо меньше.