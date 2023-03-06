Женщины в Коми рожают максимум один-два раза

Женщины в Коми становятся матерью только один или два раза. Об этом сообщает Комистат.

По данным исследования, среднее число детей у женщин с 15 лет и старше составило целых 1,7 ребенка. В городской местности показатель чуть меньше — 1,6 ребенка. В среднем женщины Коми рожают один-два раза в жизни.