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Женщины в Коми рожают максимум один-два раза

Женщины в Коми рожают максимум один-два раза Фото "Про Город Сыктывкар"

Женщины в Коми становятся матерью только один или два раза. Об этом сообщает Комистат.

По данным исследования, среднее число детей у женщин с 15 лет и старше составило целых 1,7 ребенка. В городской местности показатель чуть меньше  — 1,6 ребенка. В среднем женщины Коми рожают один-два раза в жизни.

Отметим, что средний возраст жительницы региона 43 года. Треть женщин Коми старше трудоспособного возраста.  78% женского населения проживает в городе. Чуть более половины женщин находятся в браке. 16% никогда не выходили замуж, 18% стали вдовами, 14% официально развелись.

38% женщин вышли замуж повторно. Также 34% впервые вышли замуж после 34 лет.

Единственный источник средств к существованию имеют 82% женщин. Уровень образования женщин превосходит мужчин. Отметим, что несмотря на это, дамам все равно платят гораздо меньше.

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