Женщины с этими именами могут вынести абсолютно любые потрясения

Эзотерики назвали имена женщин, которые никогда не впадают в унынние. Эти дамы сами решают свои проблемы и легко справляются со стрессом. Александра

Женщины с этими именами могут “коня на скаку остановить”. Им все по плечу. Они настойчивые, упорные и уверенные в себе. Она всегда будет опорой для своего мужчины.

Василиса

Всегда доводит дела до конца. Она очень находчивая. На ее пути встречаются множество проблем разной сложности, но она со всем справляется сама.

Виктория

Ей нравится достигать новых высот. Она победительница по жизни. Женщины с этими именами лидеры по жизни. Они обдумывают каждое свое действие и никогда не промахиваются.

Екатерина