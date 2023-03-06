В Сыктывкаре объединили два детских сада из-за снижения контингента детей

В Сыктывкаре объединили два детский сада. Это произошло из-за снижения количества детей. Объединили в один детский сад дошкольные учреждения столицы Коми №110 и №113. Отмечается, что дети будут посещать группы в привычных детсадах, педагогический коллектив также сохраниться.

Детсады было принято объединить из-за низкого количества детей. На сегодня наполняемость в детсаде №110 составила всего десять групп, а в №113 меньше — семь групп. По прогнозам уже 1 сентября 2023 года детсадовских групп станет еще меньше. Отметим, что в этих детсадах проектная мощность составляет 12 и 13 групп.

Отмечается, что объединения никак не заденут детей и их родителей. Потому что воспитанники будут ходить в те же группы, что и посещали раньше.