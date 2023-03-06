Ухтинские врачи стали быстрее находить онкологические заболевания у женщин

Ухтинские врачи смогут быстрее диагностировать онкологические заболевания. В городской поликлинике можно пройти обследование не в рамках диспансеризации. Такой подход позволит выявить рак на ранней стадии.
Ухтинские специалисты стали оперативнее выявлять злокачественные образования молочных желез. Чтобы пройти обследование необходимо заполнить на сайте поликлиники анкету. По ее результатам можно будет отправиться сразу к врачу. Такая функция доступна только женщинам не моложе 35 лет.
Пациентку обследуют сразу два врача. Это делается для того, чтобы не пропустить патологию. После маммографии женщину отправляют на УЗИ и биопсию молочной железы.
Все процедуры можно пройти в Ухте. Если пациентке понадобиться госпитализация, то ее сразу же отправят в Сыктывкар.
Такой проект работает уже пять месяцев. За это время исследования прошли около четырех тысяч женщин. У двадцати из них нашли онкозаболевания.