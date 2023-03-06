Ухтинские врачи стали быстрее находить онкологические заболевания у женщин

Ухтинские врачи смогут быстрее диагностировать онкологические заболевания. В городской поликлинике можно пройти обследование не в рамках диспансеризации. Такой подход позволит выявить рак на ранней стадии.

Ухтинские специалисты стали оперативнее выявлять злокачественные образования молочных желез. Чтобы пройти обследование необходимо заполнить на сайте поликлиники анкету. По ее результатам можно будет отправиться сразу к врачу. Такая функция доступна только женщинам не моложе 35 лет.