Кредитный портфель Сбербанка по МСП составил почти 4 с половиной триллиона рублей

Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса Сбербанка по итогам 2022 года превысил более 4,4 трлн рублей. Всего за прошлый год корпоративный кредитный портфель Сбербанка увеличился на 12,4% и достиг 18,8 трлн рублей.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: