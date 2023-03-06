Житель Коми налил в печь легковоспламеняющуюся жидкость из-за чего случился пожар

В Коми возбудили уголовное дело по факту гибели людей при пожаре. Житель Вуктыла решил налить легковоспламеняющуюся жидкость в печь. Свою вину он уже признал.

3 марта 2023 года, в 64 километрах от Вуктыла пьяный мужчина вылил легковоспламеняющуюся жидкость в печь. Из-за чего возник серьезный пожар. В огне погибли двое мужчин, которые находились в балке. Одну было 29 лет, другому 49.