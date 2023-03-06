В Коми за сутки коронавирусом заболело почти сто человек

За сутки коронавирусом заболело 99 человек. С каждым днем количество зараженных все растет. Актуальную статистику можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.
На 6 марта от коронавируса излечились всего 29 человек, одному из зараженным понадобилась госпитализация.
За все три года пандемии СОVID-19 скончались 3263 человека.
Чтобы обезопасить себя от вируса необходимо вакцинироваться. Также нужно соблюдать масочный режим в общественным местах. Помните, одноразовые медицинские маски должны меняться каждые два часа. Чаще обрабатывайте руки антисептиком. Не трогайте грязными пальцами лицо, в частности нос, глаза и рот. Избегайте большого скопления людей. Соблюдайте дистанцию в 1,5 метра.