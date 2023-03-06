В Коми за сутки коронавирусом заболело почти сто человек

За сутки коронавирусом заболело 99 человек. С каждым днем количество зараженных все растет. Актуальную статистику можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.

На 6 марта от коронавируса излечились всего 29 человек, одному из зараженным понадобилась госпитализация.