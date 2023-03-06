Коми занимает 13 строчку по доступности бензина В России

На зарплату одного жителя Коми можно приобрести 1300 литров бензина. Об этом сообщает исследование РИА-рейтинг. Республика Коми занимает тринадцатую позицию среди других субъектов Российской федерации по доступности топлива.

По данным исследования житель Коми может себе позволить купить на свою зарплату 1 300 литров АИ-92. Стоимость этого топлива составляет всего 44, 74 рубля за один литр. За год его цена упала на 7, 3%.