Коми занимает 13 строчку по доступности бензина В России

На зарплату одного жителя Коми можно приобрести 1300 литров бензина. Об этом сообщает исследование РИА-рейтинг.
Республика Коми занимает тринадцатую позицию среди других субъектов Российской федерации по доступности топлива.
По данным исследования житель Коми может себе позволить купить на свою зарплату 1 300 литров АИ-92. Стоимость этого топлива составляет всего 44, 74 рубля за один литр. За год его цена упала на 7, 3%.
На первых строчках рейтинга по доступности бензина находятся Москва и субъекты Крайнего Севера. В самых низах списка расположились республики Северного Кавказа. Самый дорогой бензин находится на Чукотском автономном округе, там АИ-92 стоит 63 рубля. А самый дешевый бензин можно купить в Ямало-Ненецком автономном округе, его цена там составляет всего 41, 88 рубля.