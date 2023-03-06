Бумажные квитанции ЖКУ могут заменить на электронные

В будущем бумажные платежки ЖКУ могут заменить на электронные. Такое новшество не должно коснуться пенсионеров, для них сохраняться обычные квитанции
Российский экологический оператор уверен, что такой переход поможет уменьшить токсины, которые попадают в атмосферу в ходе изготовления бумаги. .
По словам РЭО, в России на ежемесячную рассылку документов уходит 50 тонн бумаги. Конечно, ее можно переработать. По мнению экологического оператора, обработка макулатуры в стране находится на уровне мировых стандартов. В россии существуют около 90 заводов, которые перерабатывают отходы. Например, старую бумагу перерабатывают в туалетную бумагу.