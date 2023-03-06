Бумажные квитанции ЖКУ могут заменить на электронные

В будущем бумажные платежки ЖКУ могут заменить на электронные. Такое новшество не должно коснуться пенсионеров, для них сохраняться обычные квитанции

Российский экологический оператор уверен, что такой переход поможет уменьшить токсины, которые попадают в атмосферу в ходе изготовления бумаги. .