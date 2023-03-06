В Коми выросли в цене мука, овощи и фрукты

В Коми подорожали картофель, мука и фрукты. Цены выросли не только на продукты. Об этом сообщают эксперты Комистата.
В регионе мука и картофель подорожали на 7,4 %, а овощи в целом на 20,6%. Фрукты стали дороже в магазинах на 5,8 процентов, больше всего выросли в цене цитрусовые.
Подешевели в стоимости на 5% бобовые и крупы. Так макароны снизились в цене на 3,6%. Сахар также стал дешевле на 3,1%. Молоко подешевело не на много, всего на 0,7%.
Кроме продуктов в республике перед праздниками подорожали ювелирные изделия. При этом снизилась стоимость дизельного топлива на 3,4%.