Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми выросли в цене мука, овощи и фрукты

В Коми выросли в цене мука, овощи и фруктыФото "Про Город Сыктывкар"

В Коми подорожали картофель, мука и фрукты. Цены выросли не только на продукты. Об этом сообщают эксперты Комистата.

В регионе мука и картофель подорожали на 7,4 %, а овощи в целом на 20,6%. Фрукты стали дороже в магазинах на 5,8 процентов, больше всего выросли в цене цитрусовые.

Подешевели в стоимости на 5% бобовые и крупы. Так макароны снизились в цене на 3,6%. Сахар также стал дешевле на 3,1%. Молоко подешевело не на много, всего на 0,7%. 

Кроме продуктов в республике перед праздниками подорожали ювелирные изделия. При этом снизилась стоимость дизельного топлива на 3,4%.

...

  • 0

Популярное

Последние новости