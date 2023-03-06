В Коми выросли в цене мука, овощи и фрукты

В Коми подорожали картофель, мука и фрукты. Цены выросли не только на продукты. Об этом сообщают эксперты Комистата.

В регионе мука и картофель подорожали на 7,4 %, а овощи в целом на 20,6%. Фрукты стали дороже в магазинах на 5,8 процентов, больше всего выросли в цене цитрусовые.