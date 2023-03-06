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Главный архитектор Сыктывкара назвал перспективные районы для постройки деревянных домов

Главный архитектор Сыктывкара назвал перспективные районы для постройки деревянных домовФото из архива портала "Про Город

Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг перечислил перспективные районы для постройки деревянных зданий.

По мнению Рунга, из деревянных конструкций можно строить, как жилые дома, так и соцобъекты. Также архитектор отметил, что новые технологии помогают быстрее строить дома. Сами детали изготавливают на заводе, а на месте стройки ведется лишь сборка конструкции. Из-за этого процесс работы ускоряется почти в два раза. По словам Рунга, энергоэффективность у деревянных домов выше, чем у кирпичных зданий. Все объекты устанавливаются на железобетонном фундаменте.

Также архитектор отметил, что сейчас конструкции из дерева стоят дороже кирпичных.

В Сыктывкаре рассматривают несколько мест под деревянное домостроение. Это поселки городского типа Краснозатонский и Верхняя Максаковка. В этих населенных пунктах много аварийных домов.

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