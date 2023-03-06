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Аналитики рассказали, почему фисташки очень дорого стоят

Аналитики рассказали, почему фисташки очень дорого стоят Фото "Про Город Сыктывкар"

Многие задаются вопросом: "Почему фисташки так дорого стоят"? . Аналитики объяснили, чем обусловлена такая высокая стоимость этих орехов. Об этом сообщает "Рамблер".

Такой ценник возникает из-за сложного выращивания и сбора урожая. Фисташковое дерево дает плоды минимум на седьмой год своего существования. Орехи собирают раз в год и только ночью потому, что днем растение выделяет токсичные вещества, которые вредят здоровью человека.

Каждую фисташку очищают и высушивают вручную. Затем орехи замачивают в соленой воде, а после обжаривают. Еще на цену влияет транспортировка. Фисташковые деревья растут в Турции, Марокко и странах Средней Азии.

Врачи считают, что регулярное употребление фисташек снижает уровень стресса в организме.

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