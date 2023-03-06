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В коми 30-градусные морозы заменит резкая плюсовая температура

В коми 30-градусные морозы заменит резкая плюсовая температура Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

На новой неделе в Коми придет настоящая весна. Синоптики ЦГМС дали прогноз на семь дней.

В первой половине недели в регионе будут преобладать морозы. На юге республики температура будет варьироваться с -19 до -24 градусов. На юге и севере Коми останутся 30-градусные морозы. Днем температура воздуха будет чуть теплее от -9 до -17 градусов.

Во второй половине рабочей недели лютые морозы резко сменит весенняя оттепель. Погода после -20 сразу же станет плюсовой. В южных района республики температура прогреется до +2 градусов. Синоптики прогнозируют, что потепление будет сопровождаться осадками смешанного вида и сильным ветром.

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