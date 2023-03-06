В коми 30-градусные морозы заменит резкая плюсовая температура

На новой неделе в Коми придет настоящая весна. Синоптики ЦГМС дали прогноз на семь дней.

В первой половине недели в регионе будут преобладать морозы. На юге республики температура будет варьироваться с -19 до -24 градусов. На юге и севере Коми останутся 30-градусные морозы. Днем температура воздуха будет чуть теплее от -9 до -17 градусов.