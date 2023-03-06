Стресс и раздраженность: астрологи дали прогноз на 6 марта

Овен Сегодня никто не собьет вас с намеченного пути. Вы сможете защитить свои интересы и победить своих врагов. Возможно, вы обзаведетесь влиятельным покровителем. Вечером вас ждет романтическое свидание.

Телец

Сегодня вы будете на высоте. Все ваши достижения не останутся без внимания. Отличный день, чтобы задуматься о карьерном росте и начать действовать. После работы стоит посвятить время себе.

Близнецы

Отличный день, чтобы начать делать дела, которые вы давно откладывали. У вас может появиться новое хобби. Сегодня вас ждет неожиданное приятное знакомство.

Рак

День будет утомительный. Дом, работа, дом — все как обычно. Окружающие будут провоцировать вас на стресс. Звезды советуют не поддаваться давлению недругов. Вечером лучше посетить психолога и помедитировать.

Лев

Вас ждет успех. Вы сможете получить очень важный опыт в работе. Не упускайте ни одной возможности чему-то научиться. Вечер посвятите уборке.

Дева

Благоприятный день для решения важных и сложных задач. Сегодня вы будете полны сил, энергии и настойчивости, чтобы не сдаться после первых неудач и не отступить, если что-то пойдет не так, как вы запланировали.

Весы

Первая половина дня пройдет в стрессе. Рабочие задачи упадут на вас с самого утра. Возможно, вас ждет увольнение, но это не страшно. Главное, всегда держать позитивный настрой.

Скорпион

День будет приятный. Все дела пройдут спокойно. Сегодня можно выполнить все свои ранее запланированные дела. Вечером вы найдете себе новых друзей. Перед сном лучше принять ванну с маслами и солью.

Стрелец

День будет раздраженным. Коллеги по работе вас разочаруют. Окружающие будут проверять ваше терпение на прочность. Астрологи советуют следить за дыханием, чтобы меньше стрессовать.

Козерог

Сегодня вы со всеми поссоритесь. Взаимодействовать с окружающими всегда сложно, но стоит держать себя в руках. На работе могут случаться какие-то острые моменты, сгладить которые можно только проявив деликатность и тактичность. Основной поток полученной сегодня информации будет настолько противоречивым, что может совершенно сбить вас с толку. Не слушайте тех, кто любит сплетничать, а также не дайте поводов для слухов о себе.

Водолей

Сегодня вы будете весьма настойчивыми, поэтому можете добиться значительного прогресса в важном для вас деле, на котором уже практически хотели поставить крест, как на безнадежном.

Рыбы