Диетолог рассказала о вреде бутербродов с колбасой и сыром на завтрак

Завтрак важный прием пищи. Он обеспечивает человеку прилив энергии и бодрости. Но не все продукты полезны во время первого приема еды. Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, какие продукты есть утром запрещено. Об этом пишет "Рамблер".

По словам специалиста, лучшее время для завтрака это с 7 до 9 утра. До еды надо обязательно выпить стакан теплой воды – она поможет пищеварительной и эндокринной системам.