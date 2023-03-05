Диетолог рассказала о вреде бутербродов с колбасой и сыром на завтрак

Завтрак важный прием пищи. Он обеспечивает человеку прилив энергии и бодрости. Но не все продукты полезны во время первого приема еды. Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, какие продукты есть утром запрещено. Об этом пишет "Рамблер".
По словам специалиста, лучшее время для завтрака это с 7 до 9 утра. До еды надо обязательно выпить стакан теплой воды – она поможет пищеварительной и эндокринной системам.
Также врач отметила, что холодная вода и другие напитки ухудшают метаболизм и кровообращение. Завтрак всегда должен быть плотным и содержать около 30% суточной нормы калорий. Утром полезно есть белковую пищу в сочетании со сложными углеводами.
Жирную еду есть не стоит, она провоцирует развитие депрессии. Также не стоит есть красное и жирное мясо, соки, фреши, сырые овощи, кофе, фастфуд, шоколад. Также стоит отказаться от жирного творога, сладких йогуртов и сахара. А бутерброды с колбасой и сыром вовсе опасны для здоровья.
Эти продукты необходимо заменить на натуральный йогурт, который можно съесть только через два часа после завтрака, а вместо бутербродов с колбасой использовать подсушенный в тостере цельнозерновой хлеб с лососем или куриной грудкой и авокадо.