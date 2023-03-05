Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которые этой весной искупаются в деньгах и любви

Астролог Тамара Глоба назвала два знака зодиака, которым весной 2023 года повезет в любви и в деньгах.
ЛЕВ
В марте 2023 года этих знаков зодиака ждет удача в деньгах и в любви. Звезды вам пророчат что-то великое. Представительницам прекрасного пола уже в этом месяце на голову свалиться “денежный мешок” в виде красивого и богатого мужчины. А также вам вернут все долги и вы получите большое наследство.
СКОРПИОН
Этот знак зодиака в отличие от других никогда не ждет чуда, а сам идет к цели. Деньги Скорпионы зарабатывают сами, им не нужны богатые мужчины и родственники. В этом месяце ваш кошелек станет еще толще, чем был раньше. Возможно, этой весной вы сможете найти себе полноценного бизнес-партнера.