После аварии в Коми, сотрудники ГИБДД выявили пьяного водителя

Как рассказали в ГИБДД по Коми, 4 марта в 13:15 в Ижемском районе произошло ДТП.
Женщина 1985 года рождения, находясь за рулем “Лады”, ехала по деревне Диюр. По пути, она не уступила дорогу и столкнулась с “Москвичом”. Последней машиной управлял мужчина 1987 года рождения, который как выяснилось позднее был нетрезв.
В “Ладе” пострадали два человека: у водителя, возможно, черепно-мозговая травма и повышенное давление, а пассажирка получила ушибы плеча. Госпитализация не потребовалась.
В отношении мужчины за рулем “Москвича” составили административный протокол по факту вождения в состоянии алкогольного опьянения.