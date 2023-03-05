После аварии в Коми, сотрудники ГИБДД выявили пьяного водителя

Как рассказали в ГИБДД по Коми, 4 марта в 13:15 в Ижемском районе произошло ДТП.

Женщина 1985 года рождения, находясь за рулем “Лады”, ехала по деревне Диюр. По пути, она не уступила дорогу и столкнулась с “Москвичом”. Последней машиной управлял мужчина 1987 года рождения, который как выяснилось позднее был нетрезв.