Сыктывкарские футболисты дебютировали за сборную Армении

Накануне игроки мини-футбольного клуба “Новой генерация” Арсений Петросян и Геворг Мнацаканян начали играть за сборную Армении, и уже одержали победу в международной игре. Об этом рассказала пресс-служба клуба.

В рамках отборочного этапа чемпионата мира 2024 года, национальная команда Армении обыграла сборную Боснии и Герцеговины со счетом 3:2, благодаря чему вышла в следующую стадию отбора.

После игры, Арсений Петросян дал комментарий пресс-службе “Новой генерации”: